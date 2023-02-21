Бондаренко (Бойко) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Бойко Пётр Фёдорович
Мать: Бойко Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Михаил Павлович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондаренко Павел
Смерть
Неизвестно