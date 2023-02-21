Бондаренко (Бойко) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Бойко) Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Бойко Пётр Фёдорович

Мать: Бойко Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Михаил Павлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Павел

Смерть
Неизвестно
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