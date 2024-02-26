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Дарья Иванова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Аграфена Федорова (Вна)

Отец ребёнка: Федор Алексеев (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Данила Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Алексеев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Иван Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Алексеев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Федор Федоров (Ич)

Отец ребёнка: Федор Алексеев (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Алексеев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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