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Шатунова Степанида Федорова

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Место рождения

Самодуровский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Самодуровский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Анна Федулова

Отец ребёнка: Шатунов Федул Павлов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Шатунов Григорий Федулов

Отец ребёнка: Шатунов Федул Павлов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Федул Павлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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