Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1989
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломенников Михаил Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломенников Виталий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1989