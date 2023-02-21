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Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Соломенников Михаил Фёдорович

Мать: Соломенникова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломенников Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломенников Виталий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1989
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