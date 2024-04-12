Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения14.03.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1832
Отец: Иван
Бракосочетание
05.10.1850
Жена: Татьяна Евдокимовна
Церковь погоста Барута
Рождение ребёнка
01.10.1856
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Татьяна Евдокимовна
Рождение ребёнка
30.10.1861
Сын: Никандр
Мать ребёнка: Татьяна Евдокимовна
Рождение ребёнка
01.01.1866
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Татьяна Евдокимовна
Рождение ребёнка
02.06.1869
Сын: Федор
Мать ребёнка: Татьяна Евдокимовна
Рождение ребёнка
29.09.1872
Дочь: Левченкова Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Татьяна Евдокимовна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: от простуды
Похороны
Неизвестно
Погост Барута