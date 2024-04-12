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Алексей Иванович

Место рождения

Слизино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

14.03.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1832

Отец: Иван

Мать: не указана

Слизино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.10.1850

Жена: Татьяна Евдокимовна

Барута, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Церковь погоста Барута
Рождение ребёнка
01.10.1856

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Татьяна Евдокимовна

Слизино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.10.1861

Сын: Никандр

Мать ребёнка: Татьяна Евдокимовна

Слизино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1866

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Татьяна Евдокимовна

Слизино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.06.1869

Сын: Федор

Мать ребёнка: Татьяна Евдокимовна

Слизино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.09.1872

Дочь: Левченкова Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Татьяна Евдокимовна

Слизино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Слизино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
Неизвестно
Барута, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Погост Барута
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