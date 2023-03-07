Останин Григорий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Останин Иван Афанасьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Останин Алексей Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Батовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762