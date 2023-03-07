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Останин Григорий Иванов

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Место рождения

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1697 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Останин Иван Афанасьев

Мать: не указана

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Останин Алексей Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Останин Архип Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Останин Тарас Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Батовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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