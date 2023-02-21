Красулин Василий Авраамиевич (Абрамович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Бракосочетание
12.02.1864 ст.
Рождение ребёнка
08.01.1865 ст.
Дочь: Красулина Татиана (Татьяна) Васильевна
Мать ребёнка: Красулина Евдокия Иаковлевна (Яковлевна)
Рождение ребёнка
03.05.1869 ст.
Сын: Красулин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Красулина Евдокия Иаковлевна (Яковлевна)
Смерть
Неизвестно