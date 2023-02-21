Красулин Василий Авраамиевич (Абрамович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулин Василий Авраамиевич (Абрамович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Красулин Авраамий Федорович

Мать: Красулина Иулиания Андрияновна

Бракосочетание
12.02.1864 ст.

Жена: Красулина Евдокия Иаковлевна (Яковлевна)

Рождение ребёнка
08.01.1865 ст.

Дочь: Красулина Татиана (Татьяна) Васильевна

Мать ребёнка: Красулина Евдокия Иаковлевна (Яковлевна)

Рождение ребёнка
03.05.1869 ст.

Сын: Красулин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Красулина Евдокия Иаковлевна (Яковлевна)

Смерть
Неизвестно
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