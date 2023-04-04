Фишбарг Сальвадор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1906
Сын: Фишбарг Хулио (Юлио)
Мать ребёнка: Фишбарг Берта
Рождение ребёнка
03.02.1909
Дочь: Саломон Ребека
Мать ребёнка: Фишбарг Берта
Romania
Рождение ребёнка
01.01.1911
Сын: Фишбарг Джейме
Мать ребёнка: Фишбарг Берта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фишбарг Берта