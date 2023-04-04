Фишбарг Сальвадор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фишбарг Сальвадор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1906 г.р.
1909 г.р.
1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1906

Сын: Фишбарг Хулио (Юлио)

Мать ребёнка: Фишбарг Берта

Рождение ребёнка
03.02.1909

Дочь: Саломон Ребека

Мать ребёнка: Фишбарг Берта

Romania
Рождение ребёнка
01.01.1911

Сын: Фишбарг Джейме

Мать ребёнка: Фишбарг Берта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фишбарг Берта

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