Корчак Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчак Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корчак Татьяна

Мать ребёнка: Корчак Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчак Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Корчак Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчак Вячеслав Дмитриевич

Мать ребёнка: Корчак Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корчак Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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