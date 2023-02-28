Гудёнина (Киселева) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудёнина (Киселева) Ксения Ивановна

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

17.05.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Киселев Иван Петрович

Мать: Киселева Настасья Тихоновна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
05.02.1864 ст.

Муж: Гудёнин Андрей Николаевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.11.1864 ст.

Сын: Гудёнин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Гудёнин Андрей Николаевич

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Уренцова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Гудёнин Андрей Николаевич

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Гудёнин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Гудёнин Андрей Николаевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.06.1873 ст.

Дочь: Гудёнина Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Гудёнин Андрей Николаевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.04.1875 ст.

Сын: Гудёнин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Гудёнин Андрей Николаевич

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
17.05.1876 ст.
Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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