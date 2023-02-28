Гудёнина (Киселева) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти17.05.1876 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Киселев Иван Петрович
Бракосочетание
05.02.1864 ст.
Рождение ребёнка
07.11.1864 ст.
Отец ребёнка: Гудёнин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Уренцова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Гудёнин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Гудёнин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
13.06.1873 ст.
Дочь: Гудёнина Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Гудёнин Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
11.04.1875 ст.
Сын: Гудёнин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Гудёнин Андрей Николаевич
Смерть
17.05.1876 ст.