Иванова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Максимович

Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Павел Максимович

Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гросс (Иванова) Вера Максимовна

Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верховская (Иванова) Лидия Максимовна

Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович

Рождение ребёнка
19.11.1859 ст.

Сын: Иванов Николай Максимович

Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович

Исправная, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Родился 19 ноября 1859 года в станице Исправной на Кубани, происходил из потомственных дворян Смоленской губернии.
Смерть
Неизвестно

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