Иванова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Максимович
Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гросс (Иванова) Вера Максимовна
Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верховская (Иванова) Лидия Максимовна
Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович
Рождение ребёнка
19.11.1859 ст.
Сын: Иванов Николай Максимович
Отец ребёнка: Иванов Максим Павлович
Исправная, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Родился 19 ноября 1859 года в станице Исправной на Кубани, происходил из потомственных дворян Смоленской губернии.
Смерть
Неизвестно