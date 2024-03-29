Шилина Агатия Артамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилина Агатия Артамоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1900

Дочь: Шилина Анна Стефановна

Отец ребёнка: Шилин Стефан Терентьевич

Рождение ребёнка
15.07.1901

Дочь: Ширина Мария Стефановна

Отец ребёнка: Шилин Стефан Терентьевич

Рождение ребёнка
08.11.1903

Сын: Шилин Иоаннъ Стефанович

Отец ребёнка: Шилин Стефан Терентьевич

Рождение ребёнка
02.06.1906

Сын: Шилин Федор Стефанович

Отец ребёнка: Шилин Стефан Терентьевич

Рождение ребёнка
02.11.1914

Сын: Шилин Михаил Степанови

Отец ребёнка: Шилин Стефан Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилин Стефан Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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