Шилина Агатия Артамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.06.1900
Дочь: Шилина Анна Стефановна
Отец ребёнка: Шилин Стефан Терентьевич
Рождение ребёнка
15.07.1901
Дочь: Ширина Мария Стефановна
Отец ребёнка: Шилин Стефан Терентьевич
Рождение ребёнка
08.11.1903
Отец ребёнка: Шилин Стефан Терентьевич
Рождение ребёнка
02.06.1906
Отец ребёнка: Шилин Стефан Терентьевич
Рождение ребёнка
02.11.1914
Отец ребёнка: Шилин Стефан Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно