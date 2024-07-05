(Таубис) Хана Хана Ольшанская
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Ольшанский Ицхак
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан