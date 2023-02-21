Зиновьев Наум Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьев Наум Иванович

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Место рождения

Деревня Копцова ((Копцева) Старооскольский уезд, Курская Губерния

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Копцова ((Копцева) Старооскольский уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1714

Сын: Зиновьев Василий Наумович

Мать ребёнка: не указана

Копцево, Губкинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Настасья

Смерть
Неизвестно
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