Зиновьев Наум Иванович
Место рожденияДеревня Копцова ((Копцева) Старооскольский уезд, Курская Губерния
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Копцова ((Копцева) Старооскольский уезд, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1714
Сын: Зиновьев Василий Наумович
Мать ребёнка: не указана
Копцево, Губкинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Настасья
Смерть
Неизвестно