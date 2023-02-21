Барто (Галанза) Лариса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барто (Галанза) Лариса Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галанза Пётр Николаевич

Мать: Галанза Ирина Анатольевна

Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель в МГУ, немецкий язык
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барто Ростислав Николаевич

5-я и последняя жена Ростислава Барто.
Смерть
Неизвестно
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