Барто (Галанза) Лариса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галанза Пётр Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель в МГУ, немецкий язык
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
5-я и последняя жена Ростислава Барто.
Смерть
Неизвестно