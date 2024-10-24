Мелешин Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения30.03.1883
Дата смерти04.01.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1883
Отец: Мелёшин Алексей
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Сельхоз работник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелешин Николай
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мелешина) Мария
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1927
Сын: Мелешин Герасим
Мать ребёнка: Анастасия
Бракосочетание
Около 1931
Жена: Мелешина (Терёхина) Вера
Рождение ребёнка
09.05.1932
Сын: Мелешин Пётр
Мать ребёнка: Мелешина (Терёхина) Вера
Смерть
04.01.1944
Причина смерти: Болезнь