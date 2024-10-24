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Мелешин Иван Петрович

Место рождения

Новое Чурилино, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.03.1883

Дата смерти

04.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1883

Отец: Мелёшин Алексей

Мать: не указана

Новое Чурилино, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Сельхоз работник
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелешин Николай

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мелешина) Мария

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
1927

Сын: Мелешин Герасим

Мать ребёнка: Анастасия

Бракосочетание
Около 1931

Жена: Мелешина (Терёхина) Вера

Рождение ребёнка
09.05.1932

Сын: Мелешин Пётр

Мать ребёнка: Мелешина (Терёхина) Вера

Смерть
04.01.1944
Причина смерти: Болезнь

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