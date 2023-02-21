Абашев Семен Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Абашев Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Абашев Афанасий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1894
Мать ребёнка: Абашева Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1894 ст.
Дочь: Абашева Евфимия Семеновна
Мать ребёнка: Абашева Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1897
Дочь: Абашева Пелагия Семеновна
Мать ребёнка: Абашева Акилина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абашева Акилина Ивановна
Смерть
Неизвестно