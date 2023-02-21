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Абашев Семен Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Абашев Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Абашев Федот Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Абашев Афанасий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1894

Сын: Абашев Иоанн Семенович

Мать ребёнка: Абашева Акилина Ивановна

Шаберда, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1894 ст.

Дочь: Абашева Евфимия Семеновна

Мать ребёнка: Абашева Акилина Ивановна

Шаберда, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1897

Дочь: Абашева Пелагия Семеновна

Мать ребёнка: Абашева Акилина Ивановна

Шаберда, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абашева Акилина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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