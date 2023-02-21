Богомягков Иоанн (Иван) Перфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомягков Иоанн (Иван) Перфилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богомягков Перфилий Андреевич

Мать: Васса (1 жена)

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Богомягков Порфирий Иоаннович

Мать ребёнка: не указана

Богомягково, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомягков Панфил Иоаннович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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