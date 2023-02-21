Богомягков Иоанн (Иван) Перфилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богомягков Перфилий Андреевич
Мать: Васса (1 жена)
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Богомягков Порфирий Иоаннович
Мать ребёнка: не указана
Богомягково, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомягков Панфил Иоаннович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно