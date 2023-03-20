Сидорова Мария Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1911
Сын: Сидоров Василий Михайлович
Отец ребёнка: Сидоров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усачева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Сидоров Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область