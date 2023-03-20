Сидорова Мария Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Мария Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1911

Сын: Сидоров Василий Михайлович

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усачева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Михаил Васильевич

Смерть
1965
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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