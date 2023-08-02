Шацкий Анатолий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шацкий Анатолий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1933

Дата смерти

27.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шацкий Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Шацкая Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шацкий Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Шацкая Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шацкий Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Шацкая Клавдия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шацкая Клавдия Григорьевна

Смерть
27.06.1967
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