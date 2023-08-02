Шацкий Анатолий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1933
Дата смерти27.06.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шацкий Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Шацкая Клавдия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шацкий Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Шацкая Клавдия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шацкий Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Шацкая Клавдия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1967