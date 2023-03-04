Вшивцев Фока Калининов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Вшивцев Калина Иванович
Мать: Вшивцева Агафия Яковлева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Крестина Фокиева
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Дарья Кирилова
Место жительства
Неизвестно
Дворищенской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1811