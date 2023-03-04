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Вшивцев Фока Калининов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Вшивцев Калина Иванович

Мать: Вшивцева Агафия Яковлева

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Крестина Фокиева

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Дарья Кирилова

Место жительства
Неизвестно
Дворищенской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1811
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