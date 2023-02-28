Липина Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Липина Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Липин Матвей Филиппович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Липина Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Липин Матвей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Жених - вторым браком.
Смерть
Неизвестно