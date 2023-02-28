Липина Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липина Александра Дмитриевна

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Место рождения

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Липина Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Липин Матвей Филиппович

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Липина Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Липин Матвей Филиппович

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липин Матвей Филиппович

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Смерть
Неизвестно
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