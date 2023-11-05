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Zimfira
Zimfira
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Fəskir
Мать
Rima
Муж
Пётр
Дети
Данил
Елизавета
Добавил:
ИГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Fəskir
Мать:
Rima
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Данил
Отец ребёнка:
Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Елизавета
Отец ребёнка:
Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Пётр
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