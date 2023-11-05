Zimfira — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zimfira

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Fəskir

Мать: Rima

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данил

Отец ребёнка: Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр

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