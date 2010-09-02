Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1955

Дата смерти

02.09.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1955

Отец: не указан

Мать: Ольга

Смерть
02.09.2010
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