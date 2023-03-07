Семенова Анна Данилова
Место рожденияТимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1739
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Семенов Василий Осипов
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Семенов Василий Осипов
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Фекла Васильева
Отец ребёнка: Семенов Василий Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1783