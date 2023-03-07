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Семенова Анна Данилова

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Место рождения

Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимофеева сотня Мустаева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Семенов Василий Осипов

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Семенов Петр Васильев

Отец ребёнка: Семенов Василий Осипов

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Фекла Васильева

Отец ребёнка: Семенов Василий Осипов

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Василий Осипов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1783
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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