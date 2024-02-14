Зайнуллин Шакир Гиззатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнуллин Шакир Гиззатович

Место рождения

д.Зангар-Куль, Рыбно-Слободского р-на

Дата рождения

1905

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнуллин (Шакирова) Гакифа

Военная награда
Неизвестно
Зайнуллин Шакир Гиззатович Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Татарская АССР, Рыбно-Слободский р-н, д. Кугарчино Наименовани... Показать все
Рождение ребёнка
1948

Сын: Зайнуллин Галимзян

Мать ребёнка: Зайнуллин (Шакирова) Гакифа

Смерть
1990

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