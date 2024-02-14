Зайнуллин Шакир Гиззатович
Место рожденияд.Зангар-Куль, Рыбно-Слободского р-на
Дата рождения1905
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Зайнуллин Шакир Гиззатович Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Татарская АССР, Рыбно-Слободский р-н, д. Кугарчино Наименовани... Показать все
Рождение ребёнка
1948
Сын: Зайнуллин Галимзян
Мать ребёнка: Зайнуллин (Шакирова) Гакифа
Смерть
1990