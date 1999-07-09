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Мандрыкин Василий Александрович

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Место рождения

Красный, Багаевский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1910 ст.

Дата смерти

09.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910 ст.

Отец: не указан

Мать: Мандрыкина Александра Ивановна

Красный, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.12.1931

Дочь: Уколова Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Мандрыкина Анна Митрофановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мандрыкина Анна Митрофановна

Смерть
09.07.1999
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
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