Мандрыкин Василий Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1910 ст.
Дата смерти09.07.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910 ст.
Отец: не указан
Рождение ребёнка
10.12.1931
Дочь: Уколова Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Мандрыкина Анна Митрофановна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.1999
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область