Сиваков Василий Леонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиваков Василий Леонович

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Место рождения

Клинцы, город Клинцы, Брянская область

Дата рождения

18.09.1926

Дата смерти

21.04.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Смерть
21.04.1987
Москва, город федерального значения Москва
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