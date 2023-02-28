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Сиваков Василий Леонович
Сиваков Василий Леонович
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Место рождения
Клинцы
, город Клинцы, Брянская область
Дата рождения
18.09.1926
Дата смерти
21.04.1987
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Клинцы
, город Клинцы, Брянская область
Смерть
21.04.1987
Москва
, город федерального значения Москва
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