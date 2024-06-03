Морозова (Вероятно-Садовникова) Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова (Вероятно-Садовникова) Ульяна Васильевна

Морозова (Вероятно-Садовникова) Ульяна Васильевна

Место рождения

Бабкино, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

08.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Василий

Мать: не указана

Бабкино, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
19.02.1888

Муж: Морозов Константин

Подлипичье, Подчерковская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1888

Сын: Морозов Василий

Отец ребёнка: Морозов Константин

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
06.09.1890

Сын: Морозов Сергей

Отец ребёнка: Морозов Константин

Рождение ребёнка
02.02.1892

Дочь: Полякова (Морозова) Анна

Отец ребёнка: Морозов Константин

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.1894

Дочь: Панферова (Морозова) Мария

Отец ребёнка: Морозов Константин

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
31.03.1896

Сын: Морозов Василий

Отец ребёнка: Морозов Константин

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1897

Дочь: (Морозова) Александра

Отец ребёнка: Морозов Константин

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1898

Дочь: (Морозова) Евдокия

Отец ребёнка: Морозов Константин

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
24.07.1900

Сын: Морозов Пётр

Отец ребёнка: Морозов Константин

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
31.03.1902

Дочь: Поповнина (Морозова) Клавдия

Отец ребёнка: Морозов Константин

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
08.02.1904

Сын: Морозов Иван

Отец ребёнка: Морозов Константин

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
11.01.1906

Дочь: Каненкова/Коненкова/Канёнкова/Конёнкова (Морозова) Татьяна

Отец ребёнка: Морозов Константин

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
16.06.1908

Дочь: (Морозова) Ольга

Отец ребёнка: Морозов Константин

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
17.05.1910

Дочь: (Морозова) Антонина

Отец ребёнка: Морозов Константин

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
31.07.1911

Сын: Морозов Илья

Отец ребёнка: Морозов Константин

Митькино, Дмитровский, Московская область
Смерть
08.02.1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.