Морозова (Вероятно-Садовникова) Ульяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смерти08.02.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Муж: Морозов Константин
Сын: Морозов Василий
Отец ребёнка: Морозов Константин
Сын: Морозов Сергей
Отец ребёнка: Морозов Константин
Дочь: Полякова (Морозова) Анна
Отец ребёнка: Морозов Константин
Дочь: Панферова (Морозова) Мария
Отец ребёнка: Морозов Константин
Сын: Морозов Василий
Отец ребёнка: Морозов Константин
Дочь: (Морозова) Александра
Отец ребёнка: Морозов Константин
Дочь: (Морозова) Евдокия
Отец ребёнка: Морозов Константин
Сын: Морозов Пётр
Отец ребёнка: Морозов Константин
Дочь: Поповнина (Морозова) Клавдия
Отец ребёнка: Морозов Константин
Сын: Морозов Иван
Отец ребёнка: Морозов Константин
Дочь: Каненкова/Коненкова/Канёнкова/Конёнкова (Морозова) Татьяна
Отец ребёнка: Морозов Константин
Дочь: (Морозова) Ольга
Отец ребёнка: Морозов Константин
Дочь: (Морозова) Антонина
Отец ребёнка: Морозов Константин
Сын: Морозов Илья
Отец ребёнка: Морозов Константин