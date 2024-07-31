Маслов (Щаглов-Усыновлен) Никита
Место рожденияВышние Деревеньки, Льговской округи, Курской губернии
Дата рождения1803
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Маслов Ларион
Мать: ?
Рождение ребёнка
1821
Сын: Маслов Сергей
Мать ребёнка: Праскевья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Маслов Илья
Мать ребёнка: Праскевья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Маслова) Татьяна
Мать ребёнка: Праскевья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Маслов Клим
Мать ребёнка: Праскевья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Маслов Василий Рекрут С 1854 Года
Мать ребёнка: Праскевья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Маслова) Ульяна
Мать ребёнка: Праскевья Афанасьевна
Смерть
1842