Маслов (Щаглов-Усыновлен) Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов (Щаглов-Усыновлен) Никита

Место рождения

Вышние Деревеньки, Льговской округи, Курской губернии

Дата рождения

1803

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Маслов Ларион

Мать: ?

Рождение ребёнка
1821

Сын: Маслов Сергей

Мать ребёнка: Праскевья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Маслов Илья

Мать ребёнка: Праскевья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Маслова) Татьяна

Мать ребёнка: Праскевья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Маслов Клим

Мать ребёнка: Праскевья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Маслов Василий Рекрут С 1854 Года

Мать ребёнка: Праскевья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Маслова) Ульяна

Мать ребёнка: Праскевья Афанасьевна

Смерть
1842

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