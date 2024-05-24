Чернов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1967

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1948 г.р.

Жена

1975 г.р.
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Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1967

Отец: Чернов Николай Александрович

Мать: Чернова (Скворцова) Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова (Минаева) Дина Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.07.1989

Сын: Чернов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Чернова (Минаева) Дина Олеговна

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