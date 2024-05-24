Чернов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.1989
Сын: Чернов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Чернова (Минаева) Дина Олеговна