Беспалова (Елисеева) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисеев Пётр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалов Александр Александрович
Отец ребёнка: Беспалов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беспалова Виктория Александровна
Отец ребёнка: Беспалов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беспалов Александр