Мироненко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироненко Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Мироненко Афанасий

Мать: Евдокия

Смерть
1943
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