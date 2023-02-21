Любченко Алексей Ростиславович
Место рожденияг.Дебальцево, УССР
Дата рождения25.04.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1969
г.Дебальцево, УССР
Бракосочетание
05.11.1993
г.Тирасполь, ПМР
Рождение ребёнка
27.06.1994
Сын: Любченко Ростислав Алексеевич
Мать ребёнка: Любченко Ольга Григорьевна
г.Бендеры, ПМР
Рождение ребёнка
03.01.2002
Дочь: Любченко Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Любченко Ольга Григорьевна
г.Бендеры, ПМР