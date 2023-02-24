Медведева (Брыль) Евдокия Карповна
Место рожденияЧерниговская губерния , Украина
Дата рождения1887
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Брыль Карп
Мать: не указана
Черниговская губерния , Украина
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Любовь Гавриловна
Отец ребёнка: Медведев Гавриил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Байбуз Татьяна Медведева
Отец ребёнка: Медведев Гавриил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Нежура Тамара Медведева
Отец ребёнка: Медведев Гавриил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Николаенко Константин Гаврилович
Отец ребёнка: Медведев Гавриил Афанасьевич
хутор Стринский , Тимашевский район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.08.1921
Сын: Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Медведев Гавриил Афанасьевич
хутор Стринский , Тимашевский район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.06.1924
Дочь: Медведева Раиса Гавриловна
Отец ребёнка: Медведев Гавриил Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.12.1926
Дочь: Шарипова Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Медведев Гавриил Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962
Краснодарский край