Медведева (Брыль) Евдокия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Брыль) Евдокия Карповна

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Место рождения

Черниговская губерния , Украина

Дата рождения

1887

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Брыль Карп

Мать: не указана

Черниговская губерния , Украина
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Любовь Гавриловна

Отец ребёнка: Медведев Гавриил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Байбуз Татьяна Медведева

Отец ребёнка: Медведев Гавриил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Нежура Тамара Медведева

Отец ребёнка: Медведев Гавриил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Николаенко Константин Гаврилович

Отец ребёнка: Медведев Гавриил Афанасьевич

хутор Стринский , Тимашевский район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.08.1921

Сын: Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Медведев Гавриил Афанасьевич

хутор Стринский , Тимашевский район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.06.1924

Дочь: Медведева Раиса Гавриловна

Отец ребёнка: Медведев Гавриил Афанасьевич

Рождение ребёнка
07.12.1926

Дочь: Шарипова Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Медведев Гавриил Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Гавриил Афанасьевич

Смерть
1962
Краснодарский край
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