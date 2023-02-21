Подосетникова Ольга Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосетникова Ольга Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Подосетникова Вера Елисеевна

Отец ребёнка: Подосетников Елисей Гаврилович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Подосетников Константин Елисеевич

Отец ребёнка: Подосетников Елисей Гаврилович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Подосетников Петр Елисеевич

Отец ребёнка: Подосетников Елисей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подосетников Елисей Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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