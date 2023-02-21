Подосетникова Ольга Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Подосетникова Вера Елисеевна
Отец ребёнка: Подосетников Елисей Гаврилович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Подосетников Константин Елисеевич
Отец ребёнка: Подосетников Елисей Гаврилович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Подосетников Петр Елисеевич
Отец ребёнка: Подосетников Елисей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно