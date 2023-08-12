Маслова Тая
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.2014
Сын: Маслов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Маслов Александр Александрович
Рождение ребёнка
27.08.2015
Сын: Маслов Антон Александрович
Отец ребёнка: Маслов Александр Александрович