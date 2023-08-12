Маслова Тая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Тая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Александр Александрович

Рождение ребёнка
14.02.2014

Сын: Маслов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Маслов Александр Александрович

Рождение ребёнка
27.08.2015

Сын: Маслов Антон Александрович

Отец ребёнка: Маслов Александр Александрович

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