Комиссаров Михаил Иванович 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комиссаров Михаил Иванович

Место рождения

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1909

Дата смерти

18.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Комиссаров Иван Осипович

Мать: не указана

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комиссарова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
10.12.1934

Сын: Комиссаров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Комиссарова Мария Николаевна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1940

Сын: Комиссаров Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Комиссарова Мария Николаевна

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
18.09.1942

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