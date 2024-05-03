Комиссаров Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти18.09.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Комиссаров Иван Осипович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1934
Сын: Комиссаров Николай Михайлович
Мать ребёнка: Комиссарова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
07.03.1940
Сын: Комиссаров Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Комиссарова Мария Николаевна
Смерть
18.09.1942