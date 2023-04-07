Евдокия Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Корниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Корнило Алексеевич

Мать: Евдокия Абрамовна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Тихонович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Федор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Тихонович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Влас Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Тихонович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Тихонович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Федора Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лаврентий Тихонович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Тихон Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Тихонович

Смерть
Неизвестно
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