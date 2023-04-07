Евдокия Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Корнило Алексеевич
Мать: Евдокия Абрамовна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Тихонович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Федор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Тихонович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Влас Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Тихонович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Тихонович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Федора Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лаврентий Тихонович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Тихон Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Тихонович
Смерть
Неизвестно