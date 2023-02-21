Грачев Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1939
Дата смерти30.12.1985
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1939
Отец: Грачев Николай Иванович
Мать: Грачева Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
16.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грачева Эмма Федоровна
Смерть
30.12.1985
Киселиха Борский район Горьковская обл.