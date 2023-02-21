Грачев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачев Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1939

Дата смерти

30.12.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1939

Отец: Грачев Николай Иванович

Мать: Грачева Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
16.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грачева Эмма Федоровна

Смерть
30.12.1985
Киселиха Борский район Горьковская обл.
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