Рачкинда (Лейзерович) Лариса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1976
Дата смерти28.08.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Шатура, Шатура, Московская область
Смерть
28.08.2020