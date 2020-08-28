Рачкинда (Лейзерович) Лариса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачкинда (Лейзерович) Лариса Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1976

Дата смерти

28.08.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шатура, Шатура, Московская область
Смерть
28.08.2020

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