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Могильникова Тамара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Малиновский Василий

Мать: Малиновская Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владислав Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могильников Роман Андреевич

Отец ребёнка: Могильников Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Могильников Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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