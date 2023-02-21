Могильникова Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Малиновский Василий
Мать: Малиновская Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владислав Юрьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Могильников Роман Андреевич
Отец ребёнка: Могильников Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Юрьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно