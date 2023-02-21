Трунова (Кайбелева) Мадина (Евгения) Эльдаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1981
Рождение ребёнка
26.01.2001
Дочь: Поплавская Яна Романовна
Отец ребёнка: Поплавский Роман Алексеевич
Рождение ребёнка
08.10.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трунов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трунов Андрей