Трунова (Кайбелева) Мадина (Евгения) Эльдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунова (Кайбелева) Мадина (Евгения) Эльдаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1981

Отец: Кайбелев Эльдар Хамитович

Мать: Кайбелева Наташа Борисовна

Рождение ребёнка
26.01.2001

Дочь: Поплавская Яна Романовна

Отец ребёнка: Поплавский Роман Алексеевич

Рождение ребёнка
08.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трунов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поплавский Роман Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунов Андрей

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