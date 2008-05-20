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Морозкина Юлия Романовна
Морозкина Юлия Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.05.2008
Пол
Женский
Отец
Морозкин Роман Васильевич
Мать
Морозкина Валентина Витальевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.2008
Отец:
Морозкин Роман Васильевич
Мать:
Морозкина Валентина Витальевна
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