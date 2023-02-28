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Герасимова Фекла Ивановна

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Место рождения

Кабаево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1841

Дата смерти

09.10.1913

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Иван Дмитриев

Мать: не указана

Кабаево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
27.10.1863

Муж: Герасимов Флор Ермолаевич

Бракосочетание
27.10.1863

Муж: Герасимов Флор Ермолаевич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.08.1865

Сын: Симдянкин Матвей Флорович

Отец ребёнка: Герасимов Флор Ермолаевич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.10.1867

Сын: Герасимов Кузьма Флорович

Отец ребёнка: Герасимов Флор Ермолаевич

Смерть
09.10.1913
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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