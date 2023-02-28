Герасимова Фекла Ивановна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти09.10.1913
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Иван Дмитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1863
Бракосочетание
27.10.1863
Рождение ребёнка
05.08.1865
Сын: Симдянкин Матвей Флорович
Отец ребёнка: Герасимов Флор Ермолаевич
Рождение ребёнка
07.10.1867
Сын: Герасимов Кузьма Флорович
Отец ребёнка: Герасимов Флор Ермолаевич
Смерть
09.10.1913