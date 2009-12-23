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Земеров Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1951

Дата смерти

23.12.2009

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

1955 г.р.

Дети

1974 г.р.
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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1951

Отец: Земеров Иван Федорович

Мать: Семерикова Мария Зиновьевна

Рождение ребёнка
08.03.1974

Дочь: Ощепкова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Земерова Надежда Петровна

Арамиль, Сысертский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Земерова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
25.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Земерова Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земерова Надежда Петровна

Смерть
23.12.2009
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