Земеров Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1951
Дата смерти23.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1951
Рождение ребёнка
08.03.1974
Дочь: Ощепкова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Земерова Надежда Петровна
Арамиль, Сысертский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Земерова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
25.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Земерова Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.2009