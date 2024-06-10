Руденя Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Руденя Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыковская (Руденя) Полина
Мать ребёнка: Пелагея (Прасковья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Руденя) Ольга
Мать ребёнка: Пелагея (Прасковья)
Рождение ребёнка
14.10.1907
Дочь: Пашковская (Руденя) Парасковья (Параска)
Мать ребёнка: Пелагея (Прасковья)
Рождение ребёнка
1924
Сын: Руденя Василь
Мать ребёнка: Пелагея (Прасковья)
Рождение ребёнка
1926
Сын: Руденя Пятро
Мать ребёнка: Пелагея (Прасковья)
Рождение ребёнка
1927
Сын: Руденя Михаил
Мать ребёнка: Пелагея (Прасковья)
Смерть
1936
Причина смерти: Репрессии
Похороны
Неизвестно
Рудня Михайловская