Руденя Павел 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Руденя Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Руденя Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыковская (Руденя) Полина

Мать ребёнка: Пелагея (Прасковья)

Суховичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Руденя) Ольга

Мать ребёнка: Пелагея (Прасковья)

Рождение ребёнка
14.10.1907

Дочь: Пашковская (Руденя) Парасковья (Параска)

Мать ребёнка: Пелагея (Прасковья)

Суховичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Руденя Василь

Мать ребёнка: Пелагея (Прасковья)

Рождение ребёнка
1926

Сын: Руденя Пятро

Мать ребёнка: Пелагея (Прасковья)

Рождение ребёнка
1927

Сын: Руденя Михаил

Мать ребёнка: Пелагея (Прасковья)

Смерть
1936
Причина смерти: Репрессии
Похороны
Неизвестно
Рудня Михайловская

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