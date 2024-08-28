Иванов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: сын Марии и Ивана
Мать ребёнка: Иванова (Янченко) Мария [Маруся] Григорьевна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Иванова (Янченко) Мария [Маруся] Григорьевна
Рождение ребёнка
06.10.1933
Дочь: Алиева (Иванова) Маргарита Ивановна
Мать ребёнка: Иванова (Янченко) Мария [Маруся] Григорьевна
Смерть
Неизвестно