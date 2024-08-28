Иванов Иван Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Янченко) Мария [Маруся] Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын Марии и Ивана

Мать ребёнка: Иванова (Янченко) Мария [Маруся] Григорьевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Иванов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Иванова (Янченко) Мария [Маруся] Григорьевна

Рождение ребёнка
06.10.1933

Дочь: Алиева (Иванова) Маргарита Ивановна

Мать ребёнка: Иванова (Янченко) Мария [Маруся] Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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