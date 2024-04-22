Шилихина-Колоскова Анна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилихина-Колоскова Анна Родионовна

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

06.12.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1891 г.р.
1887 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
03.06.1913 ст.

Муж: Шилихин Егор Родионович

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1914 ст.

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Шилихин Егор Родионович

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
06.11.1920

Муж: Колосков Осип

Ащерино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая в булочной
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
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