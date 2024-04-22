Шилихина-Колоскова Анна Родионовна
Место рождения
Дата рождения06.12.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1894 ст.
Бракосочетание
03.06.1913 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1914 ст.
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Шилихин Егор Родионович
Бракосочетание
06.11.1920
Муж: Колосков Осип
Ащерино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая в булочной
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно