Архипова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Архипов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Архипов Василий Васильевич
Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Архипова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Архипова Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно