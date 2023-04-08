Архипова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Архипов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Архипов Василий Васильевич

Канаши, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Архипова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Архипова Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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